2020/05/16 | 23:30 - المصدر: وكالة ناس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شبح كورونا يعود إلى السليمانية.. 7 إصابات جديدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/16 | 23:30.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شبح كورونا يعود إلى السليمانية.. 7 إصابات جديدة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شبح كورونا يعود إلى السليمانية.. 7 إصابات جديدة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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