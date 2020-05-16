النائب وصفية شيخو تواصل حملتها لتقديم المساعدات الإنسانية للعوائل المتعففة في زاخو

2020/05/16 | 23:31 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مبادرة إنسانية ضمن الحملات والجولات المستمرة لتقديم المساندة والدعم اللازم للفقراء والمحتاجين كواجب إنساني وأخلاقي في هذا الشهر الفضيل وبتوجيه من النائب السيدة وصفية محمد شيخو قام مكتب سيادتها اليوم السبت بتوزيع أكثر من 155 سلة غذائية على العوائل المتعففة وذوي الدخل المحدود في مناطق متفرقة من قضاء زاخو ومنها ناحية رزگاری وهیزاوا وگرک

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