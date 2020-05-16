تسجيل ٧ إصابات جديدة بفيروس كورونا في السليمانية

2020/05/16 | 23:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق يوم السبت تسجيل ٧ إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.وقالت الوزارة في بيان ، إن الإصابات الجديدة تعود لأربع نساء (55 و41 و22 و17 عاماً) ورجل (45 عاماً) وشاب (18 عاماً) وطفل (10 أعوام).وأشارت إلى أن أربعة من المصابين الجدد من سكنة […]

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