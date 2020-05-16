2020/05/16 | 23:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _ذي قارتوفي مساء هذا اليوم السبت، القيادي في حزب البعث المنحل، مزبان خضر هادي في سجن الحوت في الناصرية اثر مرض عضال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة القيادي في حزب البعث المنحل مزبان خضر هادي في سجن الحوت ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة القيادي في حزب البعث المنحل مزبان خضر هادي في سجن الحوت ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).