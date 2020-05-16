هجوم مسلح يودي بحياة عنصر أمن في ديالى

2020/05/16 | 23:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ديالى يوم السبت بسقوط ضحية من أفراد الشرطة بهجوم مسلح شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لشفق نيوز إن "مسلحين هاجموا نقطة امنية في اطراف قرية عبد الحميد التابعة لناحية العبارة (15 كم شمال شرق بعقوبة) ما اسفر عن مصرع شرطي"، لافتا إلى أن "عناصر النقطة ردت على المهاجمين وأجبرتهم على الفرار".

وأضاف أن "قوة أمنية حضرت إلى مكان الحادث لاسناد عناصر النقطة الامنية وشنت حملة تعقب وتفتيش بحثا عن المهاجمين".

واغتال مسلحون السبت محامي يدعى داوود الحمداني في اطراف ناحية العبارة 15 كم شمال شرق بعقوبة، فيما لم يكشف إذا كان الحادث جنائيا أو يقف خلفه مسلحو داعش.

وتشهد ناحية العبارة هجمات وحوادث امنية مستمرة منذ سنوات عدة لوجود اوكار وجيوب للتنظيمات المسلحة في بساتينها وقراها الزراعية.

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