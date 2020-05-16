شرطة كركوك تفرض حظر التجوال بالقوة في الأسواق (صور وفيديو)

2020/05/16 | 23:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر في شرطة كركوك، السبت، ان القوات الامنية قامت بغلق المحال في مناطق متعددة من كركوك، فيما اشار الى ان الاجراء اتخذ منعا للتجمعات وبسبب حظر التجوال المفروض.

وقال المصدر في تصريح لشفق نيوز، أن أصحاب متاجر المكسرات والملابس في أسواق مدينة كركوك كانوا يفتحون محالهم في ساعات المساء نتيجة إقبال الناس عليها لقرب حلول عيد الفطر وذلك رغم حظر التجوال المفروض من الساعة السادسة مساء ولغاية السادسة صباحا.

وأضاف ان اصحاب المحال لم يلتزموا طيلة أيام بقرار الحظر وكانوا يفتحون محلاتهم الى الساعة ١١ ليلا، مردفا "وبسبب عدم الالتزام بالقرار اضطرت القوات امنية الى غلق المحال بالقوة ومنع الناس من الخروج للتبضع".

واوضح المصدر في شرطة كركوك ان الغلق جرى في المحلات كافة في اسواق حصير وسرچنار ورحیم اوە من قبل قوات نجدة كركوك وقوات الطوارىء.

وقررت خلية الازمة في محافظة كركوك يوم 9 أيار الجاري تخفيف القيود المفروضة للوقاية من فيروس كورونا، وجاء في بيان للمحافظة ورد لشفق نيوز، أن "خلية الازمة قررت تخفيف اجراءات تطبيق حظر التجوال في عموم المحافظة بما يمكن السماح بالحركة من السادسة صباحا وحتى السادسة مساء عدا يومي الجمعة والسبت يكون حظرًا شاملا عدا محال المواد الغذائية والفواكه والخضر والمخابز التي يسمح بعملها من الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا".

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