الحشد يحبط تسللا لداعش ويسقط طائرة مسيرة في ديالى

2020/05/16 | 23:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحبطت قوات الحشد الشعبي، السبت، محاولة تسلل لفلول تنظيم “داعش” الإرهابي في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.وقال بيان لاعلام الحشد، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “قوة من اللواء 23 بالحشد الشعبي أحبطت، مساء اليوم، عملية تسلل لفلول تنظيم “داعش” الإرهابي في قرية علي السعدون بقضاء خانقين واجبرت العدو على الفرار”.وأضاف، أن “القوة قامت باسقاط طائرة […]

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