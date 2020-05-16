مقتل شرطي واصابة ضابط بنيران قناص لداعش في ديالى

2020/05/16 | 23:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر امني، السبت، بمقتل شرطي واصابة ضابط بنيران قناص تابع لداعش في ديالى.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "شرطيا قتل واصيب ضابط بنيران قناص داعشي في اطراف ناحية العبارة 14كم شمال شرق بعقوبة".

واوضح المصدر ان "الاجهزة الامنية فرضت طوقا امنيا وبدأت عملية تمشيط واسعة".

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