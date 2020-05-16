وفاة القيادي بحزب البعث المنحل مزبان خضر هادي في سجن الحوت

2020/05/16 | 23:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ذي قار

افاد مصدر امني، السبت، بوفاة القيادي في حزب البعث المنحل، مزبان خضر هادي في سجن الناصرية المركزي...





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