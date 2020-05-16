الحشد الشعبي يقتل 6 ارهابيين بقصف مدفعي في صلاح الدين

2020/05/16 | 23:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد قتل ستة عناصر بتنظيم “ داعش” الإرهابي، السبت، بقصف لمدفعية الحشد الشعبي شرق صلاح الدين.وقال اعلام الحشد في بيان تلقته /المعلومة/، ان “مدفعية الحشد الشعبي وباشراف اللواء ٥٢ بالحشد الشعبي قامت، مساء اليوم، باستهداف تجمعات لفلول تنظيم “ داعش” الإرهابي في منطقة الزرگة شرق صلاح الدين”.وأضاف، أن القصف اسفر مقتل ستة […]

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