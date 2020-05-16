أول متاحف روما تفتح أبوابها بعد الحجر في 19 ايار الجاري

2020/05/16 | 23:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة يجري التخطيط لفتح متاحف العاصمة الإيطالية روما، بعد الحجر الصحي على مرحلتين، الأولى في 19 ايار الجاري والثانية في 2 حزيران المقبل.وقالت مؤسسة “Zetema”، التي تخدم المتاحف الرئيسية في العاصمة الإيطالية، إنه سيتم في 19 ايار الجاري، فتح متاحف الكابيتول، ومتحف روما في Palazzo Braschi، وقصر المعارض وغيرها.وزيارة المتاحف ستكون ممكنة، […]

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