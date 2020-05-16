قوة من الحشد تحبط محاولة تسلل لعناصر 'داعش' بخانقين وتسقط طائرة مسيرة

2020/05/16 | 23:52 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلن الحشد الشعبي، السبت، عن احباط محاولة تسلل لعناصر "داعش" بخانقين، فيما اسقطت طائرة مسيرة.

وقالت هيئة الحشد في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "قوة من اللواء 23 بالحشد الشعبي احبطت عملية تسلل لفلول تنظيم داعشالإرهابي في قرية علي السعدون بقضاء خانقين واجبرت العدو على الفرار".

واضافت انها "قامت باسقاط طائرة مسيرة استخدمها العدو خلال محاولة التسلل الفاشلة".





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