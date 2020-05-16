الصحة تعلن فرض حظر شامل للتجوال يبدأ من الجمعة

2020/05/16 | 23:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت وزارة الصحة فرض حظر شامل للتجوال لمدة ثمانية ايام بدءا من الجمعة المقبلة.وقال وكيل وزارة الصحة والبيئة جاسم الفلاحي في تصريح تابعته " كلكامش برس" ان "الحظر سيبدأ من يوم الجمعة المقبل 22 من الشهر الحالي ولمدة 8 ايام ".

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