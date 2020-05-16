تسجيل خمس اصابات بكورونا في ذي قار وحالة شفاء

2020/05/16 | 23:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار ، اليوم السبت ، عن تسجيل خمس حالات اصابة بفيروس كورونا ، وحالة شفاء واحدة .وقال بيان صادر عن الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” المحافظة سجلت اصابة خمسة اشخاص بفيروس كورونا ثلاثة منهم ملامسين لاحد المصابين سابقا احدهم منتسب في الاجهزة الامنية ، […]

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