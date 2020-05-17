الصحة الكندية تبدأ أول اختبارات سريرية للقاح ضد فيروس كورونا في البلاد

2020/05/17 | 00:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، أن وزارة الصحة في بلاده صادقت على إجراء أول اختبارات سريرية للقاح تم تصميمه في كندا ضد فيروس كورونا المستجد.وقال ترودو في كلمة له، إن “وزارة الصحة الكندية صادقت على إجراء أول اختبارات سريرية في كندا للقاح محتمل ضد فيروس كورونا”.وأضاف أن “الاختبارات ستجري في مركز دراسة […]

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