خلاف داخلي بين مقاتلي حزب كوردي معارض لإيراني يؤدي بحياة اثنين منهم في اربيل

2020/05/17 | 00:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد شهود عيان، ان خلافا بين مقاتلي حزب كوردستاني معارض للنظام في ايران اندلع ليتطور الى نزاع مسلح اسفر عن مقتل واصابة ثلاثة عناصر شمال محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، منهم بحسب ما افاده شهود عيان.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، ان خلافا تحول الى اشتباك بين ستة من مقاتلي جمعية كوردستان الكوردية الايرانية المعارضة في منطقة "جومان" بشمال اربيل تحول الى اشتباك بالبنادق الخفيفة واسفر عن مقتل اثنين واصابة ثالث، مشيرين الى ان المصاب نُقل الى مستشفى العام في قضاء سوران لتلقي العلاج.

هذا ولم يعرف لغاية الان طبيعة هذا الخلاف، بحسب الشهود.

وينشط مقاتلو الاحزاب الكوردستانية الايرانية المعارضة في الشريط الحدودي مع ايران ويقومون بين فترة واخرى بعمليات عسكرية داخل الاراضي الايرانية والتي بدورها تقصف المناطق الحدودية في اقليم كوردستان وخاصة مع حلول فصل الصيف.

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