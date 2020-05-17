المرور تعلن فرض غرامة 50 ألف دينار على غير الملتزمين بارتداء الكمامات والكفوف

2020/05/17 | 00:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية المرور العامة، الاحد، فرض غرامة 50 ألف دينار على غير الملتزمين بارتداء الكمامات...





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