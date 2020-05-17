الصحة العراقية تعلن فرض حظر شامل للتجوال بدءاً من يوم الجمعة المقبل

2020/05/17 | 00:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

اعلنت وزارة الصحة، السبت، فرض حظر شامل للتجوال بدءاً من يوم الجمعة المقبل ولمدة 8 ايام.

وقال ...





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