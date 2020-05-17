الكاظمي: أنتظرُ اكتمال تشكيل الحكومة لتكون وقفتنا في ساحات النصر

2020/05/17 | 00:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

دعا النائب عن ائتلاف النصر، عدنان الزرفي، السبت، الى اعادة تشكيل لجان البرلمان حتة لا تكون مظلة لفساد الحكومة، بحسب تعبيره.

وذكر الزرفي في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر "، قائلا :"ارى من الضروري ان تتغيرَ سياقات عمل

بغداد اليوم-بغداد

علق الخبير الأمني المقرب من أجهزة الاستخبارات العراقية، فاضل أبو رغيف، السبت، على امكانية تنظيم داعش الارهابي، في احتلال اراضي عراقية من جديد، بعد تصاعد عمليات في عدد من المدن.

وقال أبو رغيف، لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك أسب

بغداد اليوم- بغداد

اكد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أن قانون الحشد رقم 40 الصادر في عام 2016 هو الإطار القانوني الذي يحمي الهيأة، مشيرا الى ان قوة الدولة هي عندما تكون منسجمة مع قوانينها ومع شعبها.

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