الشيخ خالد الملا يعلق على ارتداء الكاظمي ملابس الحشد الشعبي +صورة

2020/05/17 | 00:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملا على زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لمقر هيئة الحشد الشعبي، مساء السبت وارتدائه ملابس الحشد....

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