2020/05/17 | 00:24 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي: أنتظر اكتمال تشكيل الحكومة بموقف سياسي موحد ومفتهم للتحديات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/17 | 00:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: أنتظر اكتمال تشكيل الحكومة بموقف سياسي موحد ومفتهم للتحديات) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: أنتظر اكتمال تشكيل الحكومة بموقف سياسي موحد ومفتهم للتحديات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).