الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل ويسقط طائرة مسيرة لـ”داعش” في خانقين

2020/05/17 | 00:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحبطت قوات الحشد الشعبي، السبت، محاولة تسلل لفلول تنظيم “داعش” الإرهابي في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، فيما اسقطت طائرة مسيرة تابعة للتنظيم.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ، إن قوة من اللواء 23 بالحشد الشعبي أحبطت، مساء اليوم، عملية تسلل لفلول تنظيم “داعش” الإرهابي في قرية علي السعدون بقضاء خانقين واجبرت العدو

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