العراق يعزّز إجراءات الوقاية خشية تفاقم إنتشار كورونا عقب تزايد الحالات

2020/05/17 | 00:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستشفيات تعج بالمصابين وسط مخاوف من خروجها عن الخدمة الصحة تعزّز إجراءات الوقاية خشية تفاقم إنتشار كورونا عقب تزايد الحالات بغداد – قصي منذر اكد وزير الصحة حسن التميمي اتخاذ تدابير عاجلة لتعزيز التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية.وقال التميمي في بيان تلقته (الزمان) امس إنه (سنتخذ تدابير عاجلة بالتعاون مع الجهات الساندة لتعزيز […]

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