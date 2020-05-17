المرور تلتزم بتغريم المخالفين لارتداء الكفوف والكمامة مبلغ 50 ألفاً

2020/05/17 | 00:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، التزامها بقرار خلية الأزمة واللجنة العليا للصحة والسلامة بفرض غرامة 50 ألف دينار لمن لا يرتدي الكفوف والكمامات.

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