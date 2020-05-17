50 ألف لكل سائق وراكب لا يرتدي الكفوف والكمامة

2020/05/17 | 00:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت المديرية العامة للمرور الأحد فرض غرامة مالية على كل سائق سيارة لا يرتدي الكمامة الواقية من فيروس كورونا.وقالت المديرية في بيان مقتضب ، إن “خلية الأزمة وجهت بفرض غرامة 50 ألف دينار على سائقي المركبات الخاصة والعامة والركاب ممن لا يرتدون الكفوف والكمامة”.( النهاية)

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