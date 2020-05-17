2020/05/17 | 00:49 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للمرور الأحد فرض غرامة مالية على كل سائق سيارة لا يرتدي الكمامة الواقية من فيروس كورونا.

وقالت المديرية في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "خلية الأزمة وجهت بفرض غرامة 50 ألف دينار على سائقي المركبات الخاصة والعامة والركاب ممن لا يرتدون الكفوف والكمامة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (50 ألف غرامة لكل سائق وراكب لا يرتدي الكفوف والكمامة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (50 ألف غرامة لكل سائق وراكب لا يرتدي الكفوف والكمامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).