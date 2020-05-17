بعد تزايد الاصابات .. السليمانية تجتمع

2020/05/17 | 00:49 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف محافظ السليمانية، هفال ابو بکر يوم الاحد عن عقد اجتماع للجنة مكافحة كورونا بعد تزايد عدد الاصابات بالمحافظة في وقت لم يستبعد فيه اعادة فر.

وقال، ابو بكر لشفق نیوز ، انه "بعد تسجیل حالات جدیدة فان اللجنة العلیا في السلیمانیە ستعقد اجتماعها يوم اليوم مع الجهات المختصة"، مشيرا الى انه "اذا تطلب الامر اعادة اعلان الحظر لانتردد".

واضاف انه "قبل کم یوم قررنا منع زیارات بعض الاماکن في ایام العید منها السجون و المستشفیات و المقابر".

وأعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق يوم السبت تسجيل ٧ إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.

وعلى صعيد متصل، أشاد وزير الصحة الاتحادي حسن التميمي، بالإجراءات التي اتخذتها حكومة اقليم كوردستان ووزارة الصحة الكوردستانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في الاقليم.

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