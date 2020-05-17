7 نصائح لتقليل إهدار الطعام خلال رمضان

2020/05/17 | 00:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال شهر رمضان والذى تزامن مع مكوثنا فى المنازل بسبب التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، يقضى البعض يومهم بالكامل فى المطبخ لإعداد قائمة طويلة وعريضة من الأطعمة، وهو بالتأكيد الأمر الذى ينتج عنه كثير من الطعام المهدر، والذى يسبب مشكلة أخرى فى القمامة.ومن أجل تقليل إهدار الطعام والمخلفات العضوية الناتجة عنه إليكِ بعض […]

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