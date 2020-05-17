التوتر النفسي من أسباب ظهور قشرة الرأس

2020/05/17 | 00:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعد قشرة الرأس من الأمور المزعجة للغاية، حيث إنها تفسد أناقة المرأة وتضعها في مواقف محرجة بسبب تناثرها على الشعر والملابس.فما أسبابها وكيف يمكن مواجهتها؟ للإجابة عن هذه الأسئلة أوضحت مجلة “فرويندين” أن قشرة الرأس لها أسباب عدة، أبرزها العناية الخاطئة بالشعر أي الغسل المتكرر واستخدام مستحضرات شامبو ذات مواد فعالة شديدة والاستخدام المتكرر […]

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