سوريا- فصائل المعارضة تُشعل الحرائق في أراضٍ زراعية شرقي حلب

2020/05/17 | 00:53 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدمت فصائل المعارضة السورية المدعومة من#تركيا، اليوم السبت، على إشعال الحرائق في المحاصيل الزراعية ضمن قرى واقعة شرقي مدينة #الباب.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن «الحرائق التهمت محاصيل زراعية في قرى (الأولاشي والبوغاز والبويهج)…

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