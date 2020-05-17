قلة النوم تهدد مناعتك

2020/05/17 | 00:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت الجمعية الألمانية لطب النوم وأبحاث النوم من أن قلة النوم تتسبب في إضعاف جهاز المناعة، حيث أثبتت دراسة علمية أن عدد الخلايا القاتلة، التي تتعرف على الخلايا المصابة بالفيروسات وتقتلها، انخفض بنسبة 70% لدى المشتركين في الدراسة، الذين ناموا 4 ساعات فقط بدلا من 8 ساعات.وشددت الجمعية على ضرورة أخذ قسط كاف من […]

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