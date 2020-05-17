2020/05/17 | 00:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى تفشي الفيروس التاجي إلى الإغلاق والحجر في الكثير من البلدان للحد من انتشاره وقد مر وقت طويل منذ أن انتقلنا إلى العمل من المنزل.تظهر اتجاهات المستهلكين بحسب تقرير نشره “تايمز تايم نيوز” أن استهلاك القهوة والشاي قد ارتفع في الفترة الأخيرة ربما لأن العمل من المنزل يأتي مع مجموعة من التحديات الخاصة به […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن كمية القهوة التي تساعد في إنقاص الوزن) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن كمية القهوة التي تساعد في إنقاص الوزن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).