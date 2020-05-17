5 مشروبات تساعد على تنظيف المعدة برمضان

2020/05/17 | 00:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرتبط شهر رمضان بعادات غذائية غير صحية، تتسبب في تلوث المعدة والأمعاء، ما يؤدي إلى الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي، مثل الإمساك والحموضة والانتفاخ، فهل من طريقة تساهم في تنظيفها دون اللجوء إلى الأدوية؟ ونشرت مجلة “الكونسلتو” الصحية قائمة بأبرز المشروبات التي تساعد على تنظيف المعدة، وفقًا لموقع “India Times”: 1- المياه تلعب المياه […]

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