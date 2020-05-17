14 قتيلا في سادس أيام المواجهات جنوب اليمن 

2020/05/17 | 01:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدن-(أ ف ب) – تواصلت المعارك السبت بين القوات الحكومية اليمنية والانفصاليين الجنوبيين لليوم السادس على التوالي في محافظة أبين، وأدت إلى مقتل 14 عنصرا من الطرفين، وفق عدة مصادر عسكرية.وأفادت المصادر أن القوات الانفصالية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي صدّت هجوما للقوات الحكومية التي تضم في صفوفها أنصار حزب الإصلاح الإسلامي، كان يهدف للسيطرة […]

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