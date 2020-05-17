خبراء: الصيف يحد من انتشار كورونا لكن لا يقضي عليه

2020/05/17 | 01:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يراهن كثيرون على حلول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، لأجل تطويق فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الذي أصاب ملايين الأشخاص وأربك الحياة في العالم، لكن الطقس ليس كافيا لوحده في المعركة ضد الجائحة.وبحسب صحيفة “واشنطن بوست”، فإن الخبراء يرجحون فعلا أن يساهم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في تراجع فيروس كورونا، لكن الأمر يتعلق […]

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