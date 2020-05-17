طرق طبيعية لإبطاء ظهور التجاعيد

2020/05/17 | 01:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربما يكون حقن الوجه بالكولاجين طريقة سريعة لإخفاء التجاعيد، لكن هناك طرق طبيعية تأثيرها أعمق من هذه التدخلات.ببساطة يمكنك اتباع الطرق التالية لتحقيق الأهداف نفسها: الماء.الترطيب مفتاح هام لنضارة الجلد.كثيرون لا يعرفون مقدار ما يشربون من الماء حتى يعانون من الجفاف ومشاكله.من الهام تناول 6 إلى 8 أكواب من الماء يومياً […]

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