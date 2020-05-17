2020/05/17 | 01:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللامي يؤكد ضرورة الالتزام بتطبيق حظر التجوال الشامل لمنع تفشي الوباء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/17 | 01:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللامي يؤكد ضرورة الالتزام بتطبيق حظر التجوال الشامل لمنع تفشي الوباء) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللامي يؤكد ضرورة الالتزام بتطبيق حظر التجوال الشامل لمنع تفشي الوباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).