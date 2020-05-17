شاهد : زميلة ياسمين صبري تنشر صورة نادرة لها

2020/05/17 | 01:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت إحدى زميلات الممثلة ياسمين صبري، صورة نادرة للفنانة أيام الدراسة، لتُثبت للجمهور أن هذا شكلها الحقيقي ولم تُجر أي عمليات تجميل كما اتهمها البعض.وكتبت جورجيت شرقاوي تعقيباً على الصورة: “ياسمين صبري طول عمرها عسولة معانا في المدرسة وهي دي ملامحها الحقيقية هادية وأحلى بدون ميكب وإنسانة بسيطة فعلاً وطول عمرها كويسة مع الكل”.[…]

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