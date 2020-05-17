في مسقط رأسه.. عرفوا “حقيقة إبراهيموفيتش” فانتقموا من تمثاله

2020/05/17 | 01:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت تقارير إعلامية أن مدينة مالمو السويدية قررت نقل تمثال نجم كرة القدم زلاتان إبراهيموفيتش المقام خارج ملعب نادي كرة القدم المحلي إلى موقع جديد، بعد أعمال التخريب المتكررة التي لحقت بالتمثال.ونشرت صحيفة “سيدسفينسكان”، أن المجلس البلدي في ثالث أكبر مدينة في السويد على سيتخذ قرارا يوم الاثنين، ويسعى للحصول على مقترحات من فريق […]

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