2020/05/17 | 01:26 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سفير العراق بالأمم المتحدة للمربد: دعم دولي وأممي لإجراء انتخابات مبكرة في البلد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/17 | 01:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سفير العراق بالأمم المتحدة للمربد: دعم دولي وأممي لإجراء انتخابات مبكرة في البلد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سفير العراق بالأمم المتحدة للمربد: دعم دولي وأممي لإجراء انتخابات مبكرة في البلد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).