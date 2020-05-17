دعوات لدعم القطاع الخاص لتعظيم موارد البلاد

2020/05/17 | 01:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مختصون في الشأن الاقتصادي، الى ضرورة دعم القطاع الخاص للمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية وتعظيم موارد البلاد المالية.

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