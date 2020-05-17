الكاظمي والعبادي يؤكدان اهمية وجود استقرار سياسي لاتخاذ اجراءات تنقذ البلد من الازمات

2020/05/17 | 01:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مع رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي اخر المستجدات الامنية والسياسية والاقتصادية في البلد.

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