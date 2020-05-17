لا لقاح لكورونا قبل الخريف

2020/05/17 | 01:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي إنه لا يتوقع التوصل إلى لقاحات ناجعة ضد كورونا قبل الخريف المقبل، وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن أميركا لم تأخذ تحذيراتها على محمل الجد، فيما يدق كورونا أبواب الكرملين ليصيب أحد المسؤولين.وأوضح فاوتشي -في إفادة أمام جلسة لجنة الصحة والتعليم والعمل والتقاعد في […]

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