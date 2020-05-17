عايدة رياض تكشف حقيقة زواجها من أحمد بدير

2020/05/17 | 02:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسمت الممثلة المصرية عايدة رياض، الأخبار المتداولة حول علاقتها بالفنان أحمد بدير.وقالت عايدة خلال استضافتها ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة” على قناة “القاهرة والناس”، أن علاقتها ببدير لا تتعدى الصداقة القوية.وأكدت عايدة أنه لا توجد بينهما أي علاقة ارتباط أو زواج، وقالت: “زواجي من أحمد بدير شائعة وسيبوا الراجل في حاله وعنده أولاد، […]

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