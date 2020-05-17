منة عرفة تحسم علاقتها بالطبيب علي غزلان

2020/05/17 | 02:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسمت الممثلة المصرية منة عرفة الجدل المُثار حول علاقتها بالطبيب ونجم اليوتيوب، علي غزلان، وأكدت أنهما غير مرتبطين، ولا تجمعهما علاقة حب، ولن يحدث ذلك.وقالت منة في مداخلة عبر برنامج MBC trending أن غزلان مجرد صديق، وأن خروجهما معا للتنزه والتقاط الصور لا ينبغي تفسيره بقصة حب.ووضعت علاقتها مع علي غزلان في […]

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