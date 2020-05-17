لماذا ينتشر كورونا بسرعة فائقة في البوفيه المفتوح؟

2020/05/17 | 03:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يعيش فيروس كورونا على سطح الأطعمة إلا قليلاً من الوقت، كما أن انتقاله عن طريق الطعام لم يعتبر من بين طرق انتشار الفيروس التي تم التحذير منها.لكن البوفيه المفتوح من أسهل طرق نشر الفيروس، ويرجع ذلك إلى أسباب أخرى تتعلّق بالتلامس، وبالتجمعات الكبيرة.لذلك، من الواجب تفادي أي إفطار جماعي في شهر رمضان، […]

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