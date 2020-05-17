ما حقيقة فرض حظر كامل للتجوال في العراق؟

2020/05/17 | 03:38 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأوضح وكيل وزارة الصحة عضو خلية الأزمة جاسم الفلاحي، الأحد، حقيقة اتخاذ قرار بفرض حظر كامل للتجوال في البلاد ابتداءً من يوم الجمعة المقبل.

نفى وكيل وزاة الصحة اتخاذ قرار بفرض حظر تام للتجوال

وقال الفلاحي في، 17 آيار/مايو، إن "ما أشيع بتصريح حول فرض حظر للتجوال للفترة من الجمعة 22 آيار/مايو ولغاية الأحد 30 آيار/مايو، عار عن الصحة".

وأضاف، أن "الأيام التي سيتم فرض الحظر فيها هي ما أقرته اللجنة العليا للصحة والسلامة والتي تتضمن فقط أيام عيد الفطر المبارك".

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة قد قررت في وقت سابق، فرض حظر شامل للتجوال خلال أيام عيد الفطر، فيما تناولت وسائل إعلام أنباء عن فرض حظر تام للتجوال.

وأصدرت خليتا الأزمة في الحكومة والبرلمان، الخميس، توصيات طارئة بعد ارتفاع معدلات الإصابة بـ "كوفيد 19"، على ضوء اجتماع رفيع المستوى بحضور وزير الصحة وممثل منظمة الصحة العالمية.

وتضمنت التوصيات، وفق بيان صدر عن رئاسة البرلمان 14 آيار/مايو، إعادة تشكيل لجنة الأمر 55 والبدء بعملية عزل المناطق الموبوءة، ومطالبة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإجراءات أكثر حزمًا تجاه المخالفين لتعليمات الوقاية الصحية.

وبين المجتمعون، أن العاصمة بغداد هي أكثر المحافظات مخالفة للتعليمات الوقائية، فيما أكد وزير الصحة حسن التميمي، خلال الاجتماع، أن أغلب المصابين مؤخرًا لم تظهر عليهم أية أعراض".

كما أشارت التوصيات، إلى ضرورة القيام بـ "ثورة إعلامية توعوية ومجتمعية لرفع الوعي الصحي للمواطن بشأن خطورة الوباء"، مع مطالبة القوات الأمنية بعدم التراخي وتشديد الإجراءات بتطبيق الحظر.

وفيما يلي نص البيان:

أوصى حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب ورئيس خلية الأزمة النيابية، بوجوب إعادة تشكيل وتفعيل لجنة الأمر الديواني 55 لسنة 2020 المكلفة لمواجهة فيروس كورونا برئاسة وزير الصحة وكامل أعضائها، باعتبارها صاحبة الشأن وفقا لقانون الصحة العامة، على أن ترفع توصياتها اليومية لرئيس اللجنة العليا للصحة والسلامة العليا للبت فيها.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا موسعا، يوم الخميس 14 آيار/مايو في مبنى وزارة الصحة بحضور مقرر الخلية جواد الموسوي وعدد من أعضاء الخلية والنواب مع وزير الصحة حسن التميمي وخلية الأزمة والكادر المتقدم في الوزارة، فضلاً عن ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أدهم إسماعيل، لبحث تطورات أزمة فيروس كورونا وإصدار التوصيات اللازمة إزاء خطورة ارتفاع أعداد المصابين في بغداد وبعض المحافظات.

وطالبت خلية الأزمة بمقررها الموسوي، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي باتخاذ إجراءات أكثر حزمًا لمحاسبة المخالفين لتعليمات الوقاية الصحية وعلى وجه الخصوص أصحاب التجمعات الذين باتوا يهددون أمن وسلامة المجتمع العراقي برمته.

فيما حدد الكعبي الأحد المقبل موعدًا لعقد اجتماع موسع للأزمة النيابية بحضور وزيري الصحة والمالية لبحث سبل الإسراع في تدفق التخصيصات المالية لوزارة الصحة بما يمكنها للقيام بدورها اللازم والفاعل لمواجهة الوباء سيما فيما يخص قضية شراء واستيراد الأجهزة والمعدات الطبية والصحية .

ودعا رئيس خلية الأزمة مع وزير الصحة القوات الأمنية بعدم التراخي وتشديد الإجراءات في تطبيق الحظر سواء الكلي أو الجزئي، و الإسراع في محاسبة المخالفين، فيما أوصت الخلية بالمباشرة في إجراءات الحجر المنزلي وعزل المناطق ذات المعدلات الأعلى إصابة بالفيروس وتوفير أماكن للحجر بما يستوعب أكبر عدد ممكن من المصابين والملامسين والمشتبه بهم.

كما دعا الاجتماع، وسائل الإعلام والناشطين ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز دورهم في القيام بثورة مجتمعية لرفع مستوى الوعي الصحي للمواطنين وتكثيف حملاتهم التوعوية ضد خطورة الفيروس، كما اتفق المجتمعون على زيادة حملات الرصد الوبائي الفعال في المناطق المكتظة السكانية والعشوائية بدءًا من يوم غد الجمعة وإعادة النظر في الاستثناءات الممنوحة من قرار حظر التجوال .

وحذرت خلية الأزمة، من عواقب الاسترخاء بإجراءات الحظر، لافتة أن الفرق الصحية أكدت أن أغلب المصابين هم من الملامسين الذين لم تظهر عليهم أية أعراض بالمرض، وأن بغداد أكثر المحافظات مخالفة للتعليمات والإرشادات الصحية والوقائية وحتى في ارتداء الكمامات، داعية إلى إعادة الطلبة العراقيين العالقين ببعض دول الخارج والذي لم يتبق منهم إلا القليل مع مراعاة التدابير الوقائية فور وصولهم، مطالبة بإعادة تقييم الخطط والبرامج والقرارات السابقة ومعالجة الخلل الحاصل بموضوعة زيادة الإصابات.

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