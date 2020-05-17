جوهرة برشلونة مطلوب في البريميرليج

2020/05/17 | 03:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترب نجم فريق الشباب بنادي برشلونة الإسباني، من الرحيل خلال سوق الانتقالات الصيفية، بعدما جذب اهتمام أندية كثيرة من مختلف الدوريات الأوروبية.

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