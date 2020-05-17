شركة رومانية ترفد كهرباء الناصرية بـ”١٤٠” ميغاواط 


شركة رومانية ترفد كهرباء الناصرية بـ”١٤٠” ميغاواط 
2020/05/17 | 04:44 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد ..

انجزت ملاكات شركة البحر الاسود الرومانية أعمال الصيانة للوحدة الرابعة في محطة الناصرية البخارية، بعد ان توقفت بشكل كامل وخرجت من الخدمة لترفد كهرباء المحافظة بـ140 ميغاواط .

وقال مدير فرع انتاج الناصرية احمد غازي في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان “الشركة الرومانية أنجزت أعمال الصيانة بالوحدة التوليدية الرابعة وتمكنت من اعادتها الى الخدمة بطاقة […]

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