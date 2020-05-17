شركة رومانية ترفد كهرباء الناصرية بـ”١٤٠” ميغاواط 

2020/05/17 | 04:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..انجزت ملاكات شركة البحر الاسود الرومانية أعمال الصيانة للوحدة الرابعة في محطة الناصرية البخارية، بعد ان توقفت بشكل كامل وخرجت من الخدمة لترفد كهرباء المحافظة بـ140 ميغاواط .وقال مدير فرع انتاج الناصرية احمد غازي في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان “الشركة الرومانية أنجزت أعمال الصيانة بالوحدة التوليدية الرابعة وتمكنت من اعادتها الى الخدمة بطاقة […]

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