العراق ..حظر شامل للتجوال ابتدءا من يوم الجمعة المقبل

2020/05/17 | 06:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الحكومة العراقية حظرا شاملا للتجوال في العراق ابتدءًا من يوم الجمعة المقبل الموافق ٢٠٢٠/٥/٢٢ ويستمر ٨ ايام الى يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٥/٣٠"....

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